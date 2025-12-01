Così si uccide il ciclismo | la dura accusa sulla montagna artificiale costruita per favorire Pogacar
Marc Madiot, responsabile di Groupama FDJ è esploso contro la deriva che ha assunto lo sport di cui l'Al Wathab - la montagna che si sta costruendo in vista dei Mondiali di ciclismo 2028 ad Abu Dahbi per favorire Pogacar - ne è emblema: "Così si uccide tutto lo sport, è la dimostrazione che CIO, UCI, FIFA, IFT sono pronti a tutto per soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
