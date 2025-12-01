Così scuro da sembrare nero | per le brunette è l’epoca dell’obsidian brown

L ’inverno è ormai alle porte e, come ogni stagione, porta un sottile vento di cambiamento che investe anche i colori capelli, soprattutto per quanto riguarda le nuance dedicate alle amanti del castano. Le brunette, infatti, quest’anno hanno una nuova tonalità su cui puntare per la prossima seduta dal parrucchiere: un castano così profondo e intenso da sembrare quasi nero, pensato per chi desidera un look elegante, ricco di personalità e dall’allure misteriosa. Che cos’è il castano ossidiana?. Questa nuova sfumatura è stata ribattezzata “ obsidian brown ”, un marrone scurissimo con riflessi neri che richiamano l’aspetto dell ’ossidiana, il celebre vetro vulcanico dalla superficie ultra lucida e compatta. 🔗 Leggi su Amica.it

