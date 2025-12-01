Così Sara ha trasformato la passione per il Natale in un lavoro | cosa fa e quanto guadagna una Christmas designer

Monzatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amore sconfinato per il Natale, fin da bambina, e in particolare per luci, ninnoli, festoni e decorazioni varie. E poi una fervida fantasia che, dopo anni trascorsi ad agghindare la casa dei suoi amici, oggi declina in allestimenti site-specific richiestissimi da privati e aziende. È cominciata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Sara Ha Trasformato