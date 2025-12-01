Così la destra si fa strada in Honduras

Erano molto incerte le elezioni presidenziali in Honduras ( qui l’articolo di Formiche.net ). Una corsa serrata tra tre candidati, uno di destra, uno di sinistra e l’altro di centro. Ma tutto è cambiato venerdì, a sole 48 ore dal voto, quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che avrebbe graziato l’ex presidente Juan Orlando Hernández, che sconta una condanna a 45 anni in un carcere americano per aver aiutato i narcotrafficanti a trasferire cocaina nel territorio statunitense. Sempre venerdì, Trump ha criticato apertamente i candidati Nasralla e Moncada, avvertendo che potrebbero portare l’Honduras sulla stessa strada del Venezuela. 🔗 Leggi su Formiche.net

