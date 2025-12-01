Così giustificate la violenza Lezione di Crosetto alla sinistra sull' assalto ProPal

L'assalto dei ProPal alla redazione del quotidiano La Stampa è stato l'ennesimo esempio concreto della violenza che nascondono alcune manifestazioni a sostegno di una causa importante come quella della Palestina o addirittura di Gaza. Su questo argomento è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha voluto condannare gli episodi ma soprattutto lanciare un messaggio alla sinistra nostrana colpevole di essere troppo accondiscendente rispetto ai proPal. Incalzato dal Corriere della Sera in una lunga intervista, il titolare della Difesa ha messo in guardia le opposizioni. "Se non condanniamo queste azioni si innescano meccanismi che poi nessuno controlla.

