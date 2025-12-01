Internet è rimasto sconcertato da questo strano oggetto, che si è rivelato essere un calzascarpe! Da tempo dato per scontato, il calzascarpe è uno strumento semplice ma efficace che contribuisce a rendere la vita un po’ più facile. per saperne di più su questa umile invenzione! Storia dei calzascarpe. I calzascarpe vantano una ricca storia che risale al XV secolo. Inizialmente, gli artigiani realizzavano questi strumenti con materiali facilmente reperibili come corno animale, osso o legno. Il loro scopo principale era quello di aiutare le persone a infilare i piedi nelle scarpe senza danneggiarne il tacco. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cos’è quest’oggetto che migliora la nostra vita quotidiana?