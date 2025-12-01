Cosa unisce Marco Tronchetti Provera e Generoso di Meo? Un Futuro Sfidante Al Calendario Pirelli presentato a Praga io c’ero Tra le celebrities fotografate Luisa Ranieri

Luisa Ranieri incarna l’elemento tempestoso del “Vento", un elemento che lei stessa ritiene rispecchi la sua personalità. The Cal non è solo la presentazione del calendario più famoso del pianeta. E’ lo “svelamento” ogni anno di un’opera d’arte. La Rivelazione. Dietro c’è un lavoro incredibile di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La pizza unisce, la pizza insegna, ma cosa più importante, la pizza ci rende Felici! Quella di #impastosanlorenzo un pò di più! Ci trovi in : Viale della Libertà, 28, 87040 San Lorenzo del Vallo CS Info e prenotazioni al 346 378 8694 @gintonic.creative ? - facebook.com Vai su Facebook

Cosa unisce Marco Tronchetti Provera e Generoso di Meo? Un Futuro Sfidante. Al Calendario Pirelli presentato a Praga io c’ero (Tra le celebrities fotografate Luisa Ranieri) - Al Calendario Pirelli presentato a Praga io c’ero (Tra le celebrities fotografate Luisa Ranieri) ... Da napolitoday.it

Marco Tronchetti Provera, suocero di Ferragni, ha una nuova compagna (che ha 30 anni in meno di lui) - L'imprenditore, amministratore delegato di Pirelli, si è lasciato con la modella Helena Schmidt e avrebbe ritrovato l'amore ... Riporta today.it

Calendario Pirelli 2026, Marco Tronchetti Provera alla console con Dj Ben: in completo sartoriale suona i Daft Punk - Marco Tronchetti Provera, elegantissimo, in un completo sartoriale, alla console con Ben Dj sulle note di «One more time» dei Daft Punk. milano.corriere.it scrive