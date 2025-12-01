Cosa succede dopo l’infortunio di Vlahovic | i problemi per la Juve sono più di quattro

Il numero 9 mancherà per almeno due mesi, se non di più: i bianconeri si trovano di fronte a un bivio con tante incognite Verdetto durissimo per la Juventus, dopo gli esami medici di quest’oggi. La lesione di Vlahovic è più seria del previsto, il serbo rischia uno stop almeno compreso tra i due e i tre mesi, ma i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi. E questo inevitabilmente apre a tanti interrogativi, sul futuro immediato del club bianconero e anche su quello del giocatore. Alla Juventus, l’ambiente si sta già dividendo sui social. Cosa succede dopo l’infortunio di Vlahovic: la Juventus ha quattro problemi – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

