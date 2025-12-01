La casa di Can Yaman è un segreto ben nascosto. ma abbiamo scoperto tutto: preparati a stupirti Dove si nasconde una star che tutti cercano? Can Yaman non è solo un attore. È un’icona. Un fenomeno. Un mistero in movimento. È nato a Istanbul, cresciuto tra i profumi del Bosforo e i colori di Kad?köy. Ma oggi la sua vita è un set continuo tra Italia, Turchia e mezza Europa. Da anni vive sotto i riflettori, inseguito da fan, flash e sogni a occhi aperti. E la domanda è sempre la stessa: dove vive davvero? Nel 2021 ha scelto Roma. Non una città qualunque, ma la Capitale del fascino. Qui ha trovato il suo primo “nido italiano”: un appartamento nel cuore storico, vista Colosseo, lusso e privacy. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Cosa nasconde la villa segreta di Can Yaman? La verità che nessuno immagina