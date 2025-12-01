Cosa mi ha detto prima di morire Nicola Pietrangeli rivelazione dell’ex Licia Colò

Licia Colò appartiene a quella categoria di figure televisive che hanno saputo attraversare decenni senza perdere credibilità, delicatezza e profondità. Con la sua voce pacata e il suo sguardo sempre rivolto alla natura e ai rapporti autentici, la conduttrice è diventata negli anni un punto di riferimento non solo per il pubblico, ma anche per molte persone che nella sua sensibilità hanno trovato ascolto e rispetto. Tra queste c’era anche Nicola Pietrangeli, con cui Colò aveva condiviso un legame intenso e complesso, durato sette anni e mai davvero svanito. La storia tra la conduttrice e il campione di tennis, iniziata nel 1987 e conclusa nel 1994, aveva lasciato un segno profondo in entrambi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it