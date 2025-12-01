Cortona Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca | i bambini diventano Capostazione

Arezzo, 1 dicembre 2025 – . Nell’ambito delle iniziative natalizie si rinnova e si amplia l’appuntamento al Centro convegni Sant’Agostino: 46 tavoli, 80 vetrine e maxi plastico ferroviario di 15 metri. Sta per aprirsi la seconda edizione della Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca. L’esposizione sarà aperta da sabato 6 dicembre al 6 gennaio 2026 nelle sale del Centro convegni Sant’Agostino, in via Guelfa 40. Grazie alla partecipazione di numerosi collezionisti e associazioni di modellisti, tutti gli ambienti del complesso saranno caratterizzati dall’esposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca: i bambini diventano Capostazione

