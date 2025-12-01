Corso universitario per militari Bernini | Si farà

Il ministro dell'Università ribadisce il proprio impegno istituzionale nell'assicurare l'avvio del progetto formativo: "Mi faccio garante della realizzazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Corso universitario per militari, Bernini: "Si farà"

