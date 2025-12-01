Corso universitario per militari Bernini | Si farà
Il ministro dell'Università ribadisce il proprio impegno istituzionale nell'assicurare l'avvio del progetto formativo: "Mi faccio garante della realizzazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
I ministri del #governoMeloni la smettano con la crociata contro l’università di #Bologna e i suoi docenti. Gli ufficiali delle forze armate possono benissimo iscriversi a un qualsiasi corso universitario. Vai su X
l corso universitario dell’Unical di Pedagogia dell’Antimafia è stato premiato come “Testimone del nostro tempo”. A ritirarlo Giancarlo Costabile, ideatore di questo insegnamento ? - facebook.com Vai su Facebook
Bernini: corso universitario per militari si farà - La ministra a Modena chiude il caso della presunta mancata accettazione da parte dell'Università di Bologna della proposta dell'Accademia di Modena di organizzare un corso di laurea in filosofia riser ... Riporta ilsole24ore.com
Corso universitario per militari, Bernini: "Si farà" - Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, interviene a Modena per mettere un punto definitivo sulla vicenda legata alla presunta mancata adesione dell'Università di Bologna alla proposta dell'A ... Come scrive msn.com
Corso di laurea negato all’Esercito, Meloni: “Gesto che lede i doveri costituzionali”. Bernini: “Garantisco che si farà” - Il presidente del Consiglio interviene sulla diatriba che vede protagonisti l’Università di Bologna e i militari. Lo riporta msn.com
Bernini all’Accademia di Modena: continua la polemica sul “no” dell'Unibo al corso per i militari - Piantedosi e Crosetto all’attacco dei collettivi bolognesi, Fratoianni ribatte: “Evitare la crociata contro l’Università”. Come scrive bolognatoday.it
Corso di filosofia per militari. No dell’Università di Bologna. Bernini: "Scelta deludente" - Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito: c’è tanta strada da fare. Da quotidiano.net
Bologna, il corso di Filosofia per militari è un caso. L'Università: «Nessuno ha negato le iscrizioni». Meloni: «Inaccettabile». Bernini: «Si farà» - Prima la polemica agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, poi la risposta della premier Giorgia Meloni. Scrive msn.com