Corso Piave lo spaccio è servito | Vuoi coca? 50 euro un grammo I residenti | Siamo esasperati

Le mura sono uno degli ultimi posti dove sentire il respiro della città; e per raccontare Ferrara com’è. Basta sedersi e aspettare pochi minuti. Puntuali come un orologio arrivano gli spacciatori all’angolo tra viale IV Novembre e Corso Piave. Ti squadrano, perché per loro sei soltanto un intruso. Non si fidano, ti scambiano per un poliziotto o carabiniere in borghese. Mi allontano per lasciare il campo libero. Intanto, però, qualcuno ha già segnalato la presenza dei pusher: arriva l’unità cinofila della polizia locale e si danno alla fuga. Siamo nella zona Gad, non lontano dal Grattacielo. Gli spacciatori non si riposano neanche di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corso Piave, lo spaccio è servito: "Vuoi coca? 50 euro un grammo". I residenti: "Siamo esasperati"

