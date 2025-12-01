Corso negato ai militari Meloni attacca l' Università di Bologna Lesi i diritti costituzional Bernini | Si farà
Un atto «incomprensibile» che lede "i doveri costituzionali" dell’ateno. Sale di tono la polemica nata dalla mancata accettazione da parte dell’ Università di Bologna della proposta dell’Accademia di Modena di organizzare un corso in filosofia riservato agli allievi ufficiali, rivelata, sabato scorso dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello. A stigmatizzare la scelta è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
