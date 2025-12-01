Bologna, 1 dicembre 2025 – Non si placano i botta e risposta tra l’ Università di Bologna, i vari Ministri e il Capo di Stato Maggiore sulla scelta del dipartimento di Filosofia di non effettuare un corso di laurea dedicato a un gruppo di militari-studenti. Interviene anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’intervento di Giorgia Meloni sul corso negato. "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corso di laurea negato all’Esercito, Giorgia Meloni: “Gesto che lede i doveri costituzionali”