Corso di laurea negato all’Esercito Giorgia Meloni | Gesto che lede i doveri costituzionali
Bologna, 1 dicembre 2025 – Non si placano i botta e risposta tra l’ Università di Bologna, i vari Ministri e il Capo di Stato Maggiore sulla scelta del dipartimento di Filosofia di non effettuare un corso di laurea dedicato a un gruppo di militari-studenti. Interviene anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’intervento di Giorgia Meloni sul corso negato. "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito chiede di avviare un corso di laurea in filosofia per i suoi militari. Il rettore rifiuta: vince ancora la linea antagonista Vai su X
«Ho chiesto all'Università di Bologna di avviare un corso di laurea per 10-15 dei miei ufficiali. Non hanno voluto avviare questo corso per timore di militarizzare la facoltà» - facebook.com Vai su Facebook
Corso di laurea negato ai militari, interviene Piantedosi: "Università non è sezione di partito" - Il ministro dell'Interno sulla scelta dell'Unibo di non attivare il corso in Filosofia: "Incomprensibile" Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un c ... Riporta bolognatoday.it
Corso Unibo negato all’Esercito, oggi arriva il ministro Bernini in visita all’Accademia militare - Il corso di Filosofia sotto le Due Torri negato agli allievi ufficiali: “Non vogliamo militarizzare l’università”. Scrive msn.com
Corso di filosofia negato ai militari all’Unibo, infuria la polemica. Piantedosi: “Decisione incomprensibile”. Crosetto: “Altri rettori pronti ad accoglierli” - Bufera in Ateneo, il ministro dell’Interno: “Mi addolora che tutto questo sia avvenuto in una città colta e aperta come Bologna. Da ilrestodelcarlino.it