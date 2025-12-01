Corso di autodifesa per il corpo di Polizia Urbana di Salerno
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso la scorsa settimana il corso di autodifesa ed uso dello spray antiaggressione rivolto ai corpi di Polizia Urbana della provincia di Salerno. Le lezioni sono state organizzate dal Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA), ed hanno avuto luogo presso il PalaTulimieri del capoluogo della provincia. Docenti del corso sono stati il Maestro Matteo Renna ed il Maestro Raffaele Agovino, che hanno lavorato con gli oltre 80 partecipanti. Notevole è stato il risultato, oltre che alla partecipazione, per un evento che si ripeterà sicuramente più volte nel corso del prossimo anno, al fine di acquisire sempre maggiore praticità e consapevolezza in alcuni tipi di situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
