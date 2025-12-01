Corsi sull’utero in affitto in asilo nido | Imposti senza alcuna spiegazione

La denuncia di Fdi, che raccoglie le proteste dei genitori: «Nessuno ci ha coinvolti». «Ai nostri bambini all’asilo hanno dato delle Scosse: sono gli attivisti di un’associazione che così si chiama che illustrano a bambini quasi neonati libretti che parlano di genitori omosessuali, di utero in affitto. L’educatrice è entrata ha fatto una lezione su questi temi incomprensibili per i nostri figli che frequentano il nido. Abbiamo chiesto spiegazioni, ma niente: un muro di gomma». Accade a Roma, ma purtroppo in tutta Italia. E poi ci si chiede perché la famiglia nel bosco è finita sotto la lente della giustizia e le «cure» (si fa molto per dire) delle assistenti sociali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Corsi sull’utero in affitto in asilo nido: «Imposti senza alcuna spiegazione»

