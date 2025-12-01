Corsi rifiutati ad allievi ufficiali Meloni | Da UniBo gesto lesivo dei doveri costituzionali

Giorgia Meloni interviene sul caso dei corsi di filosofia negati per gli allievi ufficiali dell’Esercito negati dall’Università di Bologna. “Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’ Esercito  Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato. Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università”, dichiara la presidente del Consiglio.!L’Ateneo, in quanto centro di pluralismo e confronto, ha il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici”, prosegue la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

