Corsi rifiutati a giovani ufficiali Meloni | Così si mette in discussione il ruolo delle
Il rifiuto di attivare il percorso formativo per i giovani ufficiali, "implica una messa in discussione del ruolo stesso delle Forze Armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica, come previsto dalla Costituzione". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prendendo posizione sulla vicenda del mancato avvio di un corso di filosofia presso l'ateneo bolognese. "Arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche - Osserva Meloni - è un fattore strategico che qualifica ulteriormente il servizio che essi rendono allo Stato. È proprio in questa prospettiva di difesa e di impegno strategico, spesso in contesti internazionali complessi, che la preparazione non può essere solo tecnica.
