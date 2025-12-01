"> Il Napoli si gode il momento di forma più brillante di David Neres, autentico uomo-copertina della squadra di Antonio Conte. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano ha messo insieme una settimana da assoluto protagonista: due gol all’Atalanta, uno alla Roma, e in mezzo una prestazione di alto livello in Europa contro il Qarabag. Una continuità che non sorprende l’attaccante, come lui stesso ha spiegato nel post-partita: «Neres è tornato? Non me ne sono mai andato». Una frase che il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Palliggiano, sottolinea come manifesto della fiducia ritrovata, resa possibile da minuti, condizione fisica e un ruolo finalmente cucito su misura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Neres mette le ali”