"> ROMA — Il Napoli vola. La squadra di Antonio Conte conquista la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa, piega la Roma all’Olimpico (0-1) e aggancia il Milan in testa alla classifica. A raccontare la notte azzurra è Alessandro Mita sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenziando una Roma nervosa, opaca e incapace di reagire, mentre il Napoli ha mostrato «una forza e una solidità da squadra matura». Secondo quanto scritto da Mita sul Corriere dello Sport, la fotografia del match è chiara: il Napoli ha avuto idee, qualità e un leader tecnico sempre più determinante, David Neres, autore del gol che ha deciso la sfida. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli vola”