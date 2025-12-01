Corona a processo Giorgia Meloni testimonierà in aula

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ascoltata come testimone nel processo milanese che vede imputati Fabrizio Corona e Luca Arnau, direttore di Dillingernews, accusati di diffamazione aggravata per la diffusione di una fake news sulla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. L’audizione della premier è fissata per il 21 maggio alle ore 11 a Montecitorio, sede istituzionale utilizzata per garantire sicurezza e protocollo nelle testimonianze di alte cariche dello Stato. Meloni si è costituita parte civile insieme allo stesso Messina. Nell’udienza odierna davanti al Tribunale di Milano sono stati sentiti alcuni testimoni dell’accusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corona a processo, Giorgia Meloni testimonierà in aula

