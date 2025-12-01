Corona a processo Giorgia Meloni testimonierà in aula

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ascoltata come testimone nel processo milanese che vede imputati Fabrizio Corona e Luca Arnau, direttore di Dillingernews, accusati di diffamazione aggravata per la diffusione di una fake news sulla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina. L’audizione della premier è fissata per il 21 maggio alle ore 11 a Montecitorio, sede istituzionale utilizzata per garantire sicurezza e protocollo nelle testimonianze di alte cariche dello Stato. Meloni si è costituita parte civile insieme allo stesso Messina. Nell’udienza odierna davanti al Tribunale di Milano sono stati sentiti alcuni testimoni dell’accusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

corona a processo giorgia meloni testimonier224 in aula

© Thesocialpost.it - Corona a processo, Giorgia Meloni testimonierà in aula

Approfondisci con queste news

corona processo giorgia meloniProcesso a Fabrizio Corona, Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi il 21 maggio: «La diffamò con notizie false» - Il processo contro Fabrizio Corona e Luca Arnau per l'articolo pubblicato nell'ottobre 2023 dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e il deputato siciliano di Fratelli d'Italia, Manli ... Si legge su milano.corriere.it

corona processo giorgia meloniCorona sotto processo per fake news, Meloni testimone: sarà sentita il 21 maggio - La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata ... Lo riporta msn.com

corona processo giorgia meloniGoverno: Corona accusato di fake news, premier Meloni sarà sentita il 21 maggio - La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di ... Scrive iltempo.it

Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi per il processo contro Fabrizio Corona - Tutto partì da un articolo dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e un ex esponente siciliano di FdI. msn.com scrive

Processo per diffamazione a Meloni, il finto flirt con l’ex deputato Fdi Messina: il gossip spinto da Corona - Secondo quanto ha dichiarato ieri in tribunale un testimone, sarebbe stato Fabrizio Corona a insistere per pubblicare la notizia falsa della relazione tra la premier Giorgia Meloni e l’ex deputato di ... Secondo fanpage.it

Garlasco, Corona torna di notte da Lovati. "Urla animalesche, gridava Jerry aprimi". Il legale senza freni (anche su Meloni) - Nuovo capitolo dell'inchiesta del delitto di Garalsco, ormai tristemente trasformata in una telenovela, visto tutto quello che sta ruotando attorno alla vicenda, sempre più mediatica. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Corona Processo Giorgia Meloni