Coppia di anziani truffati da un finto maresciallo | recuperato bottino da 10mila euro

Bologna, 1 dicembre 2025 – Un truffatore che, con un complice, aveva raggirato e derubato una coppia di anziani coniugi bolognesi è stato arrestato dai carabinieri, che hanno anche recuperato il bottino: gioielli per circa 10mila euro. L’inganno messo in atto dal ladro. Si tratta di 47enne originario di Napoli, già con precedenti, bloccato mentre si allontanava dall'abitazione delle vittime, in zona Massarenti. La tecnica è stata quella del finto carabiniere, con l'aggiunta di un secondo personaggio, un finto perito assicurativo. L'inganno era cominciato con una telefonata preparatoria fatta dal sedicente maresciallo, che aveva informato gli anziani di un'indagine su una rapina in gioielleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani truffati da un finto maresciallo: recuperato bottino da 10mila euro

