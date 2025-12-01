Coppa Italia previsto turnover tra i pali contro il Venezia | ritorno in campo per Josep Martinez
Inter News 24 Coppa Italia, il portiere spagnolo sarà una delle novità in formazione per l’ottavo di finale! L’idea di Chivu per superare il turno. Il tour de force dell’Inter prosegue con l’imminente match di Coppa Italia contro il Venezia previsto per mercoledì sera a San Siro. Dopo il successo per 2-0 contro il Pisa, il tecnico Chivu avrà l’opportunità di fare turnover, concedendo riposo ai titolari e dando spazio a chi ha avuto meno minutaggio finora. Una delle novità più rilevanti riguarderà il ritorno in campo di Josep Martinez, il portiere spagnolo che non gioca da 27 settembre, giorno del successo per 0-2 contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com
