Coppa Italia previsto turnover tra i pali contro il Venezia | ritorno in campo per Josep Martinez

Internews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Coppa Italia, il portiere spagnolo sarà una delle novità in formazione per l’ottavo di finale! L’idea di Chivu per superare il turno. Il tour de force dell’Inter prosegue con l’imminente match di Coppa Italia contro il Venezia previsto per mercoledì sera a San Siro. Dopo il successo per 2-0 contro il Pisa, il tecnico Chivu avrà l’opportunità di fare turnover, concedendo riposo ai titolari e dando spazio a chi ha avuto meno minutaggio finora. Una delle novità più rilevanti riguarderà il ritorno in campo di Josep Martinez, il portiere spagnolo che non gioca da 27 settembre, giorno del successo per 0-2 contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

coppa italia previsto turnover tra i pali contro il venezia ritorno in campo per josep martinez

© Internews24.com - Coppa Italia, previsto turnover tra i pali contro il Venezia: ritorno in campo per Josep Martinez

Argomenti simili trattati di recente

coppa italia previsto turnoverFCIN1908 / Inter, previsto turnover contro il Venezia: torna in campo Martinez - Il portiere spagnolo sarà una delle tante novità di formazione in occasione del match di Coppa Italia di mercoledì ... msn.com scrive

coppa italia previsto turnoverSPORT Coppa Italia Serie C, il Cerignola a Potenza per gli ottavi: turnover per Maiuri, lucani in crescita - Tra i protagonisti della squadra c’è il giovane talento Schimmenti, rientrato dall’infortunio e subito decisivo. Lo riporta statoquotidiano.it

coppa italia previsto turnoverRIVIVI – COPPA ITALIA, TERNANA-GIUGLIANO 3-1: Loiacono e un doppio Leonardi per il passaggio del turno - Si gioca al "Libero Liberati" di Terni con fischio d'inizio alle ore 18:00. Secondo ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Previsto Turnover