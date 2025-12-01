Coppa Italia Inter-Venezia | la sfida che promette emozioni e brividi! I dettagli

Inter News 24 Coppa Italia, tutto pronto per gli ottavi di finale a San Siro! Tutti i dettagli sul match dei nerazzurri contro i lagunari. Il fascino della Coppa Italia torna protagonista a San Siro, con una sfida che, tra emozioni e attesa, promette di regalare anche qualche brivido imprevisto. Mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21:00, Inter e Venezia si affronteranno negli ottavi di finale, in una partita che vale tanto per la squadra di Chivu e l’ambiente nerazzurro. Dopo il successo con il Pisa, la Vecchia Signora vuole proseguire nella competizione e confermare la ritrovata tranquillità dopo le due sconfitte precedenti, contro Milan e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia, Inter-Venezia: la sfida che promette emozioni e brividi! I dettagli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Martedì da sballo sulle reti Mediaset ? Coppa Italia alle 21 e a seguire LaLiga Prima Juve-Udinese e poi Barcellona-Atletico #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

In campo così domani in Coppa Italia #JuveUdinese Vai su X

Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv e streaming? - Come guardare la partita di Coppa Italia tra Inter e Venezia: il canale e le formazioni sull'esordio della squadra di Chivu nel torneo, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming ... Lo riporta goal.com

Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia): orario, dove vederla in TV e pronostico - La Coppa Italia sarà trasmessa anche quest'anno in esclusiva da Mediaset, nello specifico la sfida tra Inter e Venezia andrà in onda su Italia 1 e sarà dunque visibile in chiaro. Riporta msn.com

Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Lo riporta passioneinter.com

Inter-Venezia: dove vederla in chiaro, probabili formazioni e orario degli ottavi di Coppa Italia - Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale che vedranno l'Inter impegnata a San Siro contro il Venezia. Scrive msn.com

Inter - Venezia di Coppa Italia, Tv e streaming: orario e probabili formazioni di Chivu e Stroppa - Inter vs Venezia – ottavi Coppa Italia 2025/26: focus sul match del 3 dicembre, tattiche, punti di forza e possibili scenari in casa nerazzurra. Secondo tag24.it

Dove vedere Inter-Venezia, diretta tv e streaming del match - Venezia sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato ... Come scrive passioneinter.com