Coppa Italia il programma degli ottavi di finale | Milan in casa della Lazio

1 dic 2025

Lazio-Milan, partita in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma, sarà la sfida - in gara secca - degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 per i rossoneri di Massimiliano Allegri: il calendario completo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

