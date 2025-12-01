Coppa Italia ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale | le scelte ufficiali dell’AIA con qualche sorpresa!

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppa Italia, le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale del trofeo nazionale: le scelte ufficiali dellAIA, i dettagli La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo: dicembre porta con sé gli ottavi di finale, crocevia fondamentale per le ambizioni delle big e delle outsider. Le sfide in programma promettono spettacolo e tensione, con club decisi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

coppa italia ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale le scelte ufficiali dell8217aia con qualche sorpresa

© Calcionews24.com - Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale: le scelte ufficiali dell’AIA con qualche sorpresa!

Contenuti che potrebbero interessarti

coppa italia designazioni arbitraliArbitro Napoli Cagliari: designato il fischietto del match degli ottavi di Coppa Italia - Arbitro Napoli Cagliari, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025- Segnala cagliarinews24.com

coppa italia designazioni arbitraliCoppa Italia, Lazio-Milan: svelato l'arbitro del match - L'AIA ha reso nota la composizione arbitrale presente per la sfida tra Lazio e Milan valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ... Riporta laziopress.it

coppa italia designazioni arbitraliLazio-Milan, gara affidata a Guida dopo il disastro di San Siro - Giovedì alle ore 21:00 ci sarà la seconda sfida contro i rossoneri, questa volta in Coppa Italia, ed è stato designato il direttore di gara ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Designazioni Arbitrali