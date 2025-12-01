Tornano ad accendersi i riflettori sulla Coppa Italia 2025-2026 con le partite degli ottavi di finale. Sarà possibile vederle in diretta tv su Mediaset. Si inizia martedì 2 dicembre con Juventus-Udinese, match in programma alle ore 21 che sarà trasmesso live su Italia 1. In campo da questo tutte le big, ovvero le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A. Ancora in corsa anche il Venezia, l’unica squadra di Serie B che ha staccato il pass per gli ottavi regalandosi la sfida con l’Inter. Il programma degli ottavi sarà definito a gennaio, dopo gli ultimi incontro in tabellone. Coppa Italia, dove vedere gli ottavi in tv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia 2025-26, ottavi dal 2 dicembre: partite, programma e pronostici