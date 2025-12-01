Coppa Europa via libera a Santa Caterina Valfurva | dal 9 al 13 dicembre la prima tappa della velocità

La stagione invernale di Santa Caterina Valfurva parte subito con un grande appuntamento internazionale. La pista Deborah Compagnoni ha infatti ricevuto l’atteso via libera della FIS dopo il controllo neve, aprendo ufficialmente la strada alla tappa di Coppa Europa di velocità, in programma dal 9. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Via libera per la Coppa Europa di Santa Caterina Valfurva. La prima tappa della velocità dal 9 al 13 dicembre. https://altarezianews.it/2025/12/libera-la-coppa-europa-di-santa-caterina-valfurva - facebook.com Vai su Facebook

Ragazze bravissime, senza dubbio. Resta da capire quel discorso relativo alla Coppa Europa che si faceva in diretta ieri anche con Camilla Alfieri su Eurosport. Ne ha parlato anche Ravetto. raceskimagazine.it/grande-italia-… #FisAlpine Vai su X

Via libera per la Coppa Europa di Santa Caterina Valfurva: dal 9 al 13 dicembre la prima tappa della velocità - La stagione sciistica di Santa Caterina Valfurva si è aperta ufficialmente: le piste del comprensorio sono già operative e hanno ospitato il Trofeo Prima ... Da radiotsn.tv

Anche l'Asia dice sì a Milan-Como a Perth: manca solo un ultimo passo - Il progetto della Lega Serie A di disputare una partita di campionato all'estero ha superato un ostacolo cruciale. Lo riporta msn.com