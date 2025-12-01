Coppa Europa via libera a Santa Caterina Valfurva | dal 9 al 13 dicembre la prima tappa della velocità

Sondriotoday.it | 1 dic 2025

La stagione invernale di Santa Caterina Valfurva parte subito con un grande appuntamento internazionale. La pista Deborah Compagnoni ha infatti ricevuto l’atteso via libera della FIS dopo il controllo neve, aprendo ufficialmente la strada alla tappa di Coppa Europa di velocità, in programma dal 9. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

