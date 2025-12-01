Coppa del Mondo sci alpino Tremblant 2025 | programma orari tv streaming Due giganti femminili

Dal 6 al 7 dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino femminile darà un seguito a quanto è già accaduto. Messo alle spalle l’appuntamento di Copper Mountain, negli USA, le atlete volgeranno lo sguardo agli impegni sulle nevi di Mont-Tremblant, in Canada, dove lo schedule prevede la disputa di due giganti. Circo Bianco che, in casa Italia, risente delle assenze di Federica Brignone e Marta Bassino tra le porte larghe e in cui Alice Robinson, dominatrice della gara in Colorado, vuol prendersi lo scettro senza se e senza ma. La neozelandese ne ha facoltà, approfittando di un rendimento dell’americana Mikaela Shiffrin ancora non all’altezza della sua fama. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Tremblant 2025: programma, orari, tv, streaming. Due giganti femminili

