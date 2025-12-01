Coppa del Mondo sci alpino Beaver Creek 2025 | programma orari tv streaming Cancellata una discesa
Prosegue la trasferta in terra americana della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La carovana maschile si sposta da Copper Mountain a Beaver Creek, sulla celebre Birds of Prey. In programma ci sono l’esordio stagionale dei discesisti, gara che sarà preceduta da tre giorni di prove, il SuperG e lo slalom gigante. I primi a scendere in pista saranno i velocisti. Si parte martedì 2 dicembre con la prima di tre prove consecutive (una delle quali sostituirà la discesa inizialmente prevista per giovedì 4 dicembre), test utili a scaldare i motori e ad entrare in sintonia con la pista. Venerdì 5, orario di inizio alle 19:15, sarà il momento della prima gara stagionale di una specialità, la discesa libera, nella quale lo scorso anno ha trionfato il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt. 🔗 Leggi su Oasport.it
