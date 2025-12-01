Coppa del Mondo di Scherma dal 4 al 7 dicembre un lungo week end di gare con spada fioretto e sciabola
Tutte le armi in Coppa del Mondo. Sarà un super weekend di gare, il prossimo fine settimana, per la scherma italiana: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. Debutto stagionale nel circuito iridato per la spada femminile e maschile, di scena a Vancouver, in Canada. Secondo appuntamento invece per le altre specialità: donne e uomini della sciabola affronteranno il Grand Prix di Orleans, storica tappa francese del calendario, mentre si sdoppierà in Asia il fioretto con la prova femminile di Busan, in Corea del Sud, e quella maschile a Fukuoka, in Giappone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Coppa del Mondo di BIATHLON - Oestersund (SWE) - L’Italia, con i finanzieri Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, insieme ai carabinieri Lukas Hofer e Lisa Vittozzi, è d’argento nella staffetta mista! Gli azzurri battuti solo dalla Francia, bronzo alla Norvegia. - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Coppa del Mondo, 72 gli azzurri impegnati nel weekend - Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. italpress.com scrive
Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati - La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4- Segnala oasport.it
Scherma, 72 italiani pronti al tour mondiale di dicembre - Primo weekend di dicembre decisivo per la scherma italiana: 72 atleti impegnati nel circuito di Coppa del Mondo ... Da sportface.it