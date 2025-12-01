Contromano in rotatoria paura a Macerata Anche due bambini tra le persone ferite
Macerata, 1 dicembre 2025 – Un’ auto contromano sulla rotatoria e una che sbanda e finisce contro il guardrail: due incidenti si sono registrati l’altra notte in superstrada, a distanza di pochi minuti e pochi chilometri l’uno dall’altro. Il primo, poco prima delle 23, ha visto coinvolti anche due bambini. È successo all’altezza della rotatoria che conduce in superstrada, di fronte al palazzo Zenit nella zona industriale di Corridonai. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Volkswagen Golf condotta da un uomo ha imboccato la rotatoria nel senso di marcia sbagliato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
