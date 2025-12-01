Controlli serrati della Polizia di Stato sull’Asse Mediano | alla vista degli agenti si dà alla fuga Tratto in arresto un 18enne

Inseguimento sull'Asse Mediano: arrestato 18enne dopo fuga, incidente e minacce agli agenti.. Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto " Asse Mediano", nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di Arzano, con precedenti di polizia, per minacce, danneggiamento aggravato dei beni della Pubblica Amministrazione e lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sull'Asse Mediano, all'altezza di Aversa-Melito, hanno notato un'auto con a bordo due soggetti con il volto travisato, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

