Controlli alla movida | denunciato un 27enne per detenzione di hashish e sanzioni a esercizi commerciali

Movida sotto controllo a Benevento: denunciato un 29enne per droga e irregolarità riscontrate in locali e panifici. Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento finalizzati a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida. Nel corso dei servizi mirati, i militari di San Giorgio del Sannio hanno deferito in stato di libertà un 29enne di Napoli, sorpreso in possesso di circa 41 grammi di hashish. La sostanza stupefacente, insieme a un taglierino intriso della stessa resina, era stata occultata all’interno di uno zaino. Il materiale è stato posto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli alla movida: denunciato un 27enne per detenzione di hashish e sanzioni a esercizi commerciali

