Contro La Stampa un atto terrorista

Caro Direttore Feltri, ho letto le parole sconcertanti di Francesca Albanese sull'assalto dei pro-Palestina alla redazione de «La Stampa». Dice che la violenza è «condannabile», ma che deve essere «da monito» ai giornalisti, come se fossero loro, in fondo, ad aver provocato l'irruzione degli incappucciati. Lei che cosa ne pensa? Di chi è la colpa di un'aggressione del genere? Giorgio Dionigi Sbaglia chi ha dei dubbi sulla responsabilità dell'assalto alla redazione de La Stampa. La risposta, per chi non ha problemi di vista e di cervello, è elementare: la colpa è di chi assalta, non di chi subisce l'assalto.

++ Elkann a La Stampa: "Tentativo evidente di intimidire" ++ John Elkann ha visitato la redazione de La Stampa dopo il recente assalto, che ha definito un atto "brutale e vile" e un "un tentativo evidente di intimidire chi ogni giorno lavora per raccontare la realtà

Assalto a La Stampa, Zangrillo: "Segno di un disagio preoccupante". Cirio: "Atto gravissimo"

