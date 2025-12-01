Continua la grande avventura di Irpinia Express | le date di dicembre

Avellinotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irpinia Express, il celebre Treno del Paesaggio che attraversa alcuni dei borghi più suggestivi dell’Irpinia, torna anche a dicembre con un calendario ricco di tappe dedicate alla magia del Natale. Un’iniziativa che unisce cultura, territorio e tradizioni, offrendo ai visitatori un viaggio unico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Continua Grande Avventura Irpinia