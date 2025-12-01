Continassa Juve | stop di 2 3 mesi per Vlahovic Perin out con l’Udinese Spalletti fa turnover in Coppa Italia

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vigilia di Coppa Italia per la Juve, che scende in campo martedì alle 21 contro l’Udinese negli ottavi di finale. Spalletti ha parlato in conferenza stampa, annunciando delle rotazioni: non ci sarà Perin a causa di un affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve stop di 2 3 mesi per vlahovic perin out con l8217udinese spalletti fa turnover in coppa italia

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: stop di 2/3 mesi per Vlahovic, Perin out con l’Udinese. Spalletti fa turnover in Coppa Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

continassa juve stop 2Juventus, allarme Vlahovic: rischia almeno due mesi di stop - Grande preoccupazione che filtra dagli ambienti bianconeri per l'infortunio dell'attaccante, le ultime indiscrezioni ... calciomercato.it scrive

continassa juve stop 2Calciomercato Juventus: cosa cambia in vista di gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Svelate le strategie del club! Ultimissime - Calciomercato Juventus: cosa potrebbe cambiare a gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Lo riporta juventusnews24.com

continassa juve stop 2Juve, Pavan: 'Rivedere Platini alla Continassa apre scenari per il futuro' - Il giornalista ha aggiunto: 'Una carica da presidente o anche un incarico meno instituzionale sarebbe perfetto per Platini' ... Secondo it.blastingnews.com

continassa juve stop 2Pagina 2 | L’ex Next Gen, la rivelazione della Serie A e il nome estero: la Juve si rifà il look - Lavori in corso per sistemare la difesa bianconera: sulle due idee ‘green’ c’è da battere la concorrenza dell’Inter ... tuttosport.com scrive

continassa juve stop 2Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti - Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale assente per influenza contro il Bodo Arrivano segnali incoraggianti dalla Contina ... Secondo calcionews24.com

Juve, subito cambia tutto per Spalletti: 4 mesi di stop - Nemmeno il tempo di prendere stanza alla Continassa, che il tecnico toscano deve subito fare i conti con una tegola: la situazione È tutto pronto, a Torino, per accogliere il terzo allenatore della ... Secondo diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Stop 2