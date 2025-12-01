Continassa Juve | stop di 2 3 mesi per Vlahovic Perin out con l’Udinese Spalletti fa turnover in Coppa Italia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vigilia di Coppa Italia per la Juve, che scende in campo martedì alle 21 contro l’Udinese negli ottavi di finale. Spalletti ha parlato in conferenza stampa, annunciando delle rotazioni: non ci sarà Perin a causa di un affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

