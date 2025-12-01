Continassa Juve | stop di 2 3 mesi per Vlahovic Perin out con l’Udinese Spalletti fa turnover in Coppa Italia
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vigilia di Coppa Italia per la Juve, che scende in campo martedì alle 21 contro l’Udinese negli ottavi di finale. Spalletti ha parlato in conferenza stampa, annunciando delle rotazioni: non ci sarà Perin a causa di un affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Continassa Juve: ecco quando gli esami per Vlahovic. Fissato l’appuntamento per la conferenza stampa di Spalletti di Coppa Italia - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, allarme Vlahovic: rischia almeno due mesi di stop - Grande preoccupazione che filtra dagli ambienti bianconeri per l'infortunio dell'attaccante, le ultime indiscrezioni ... calciomercato.it scrive
Calciomercato Juventus: cosa cambia in vista di gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Svelate le strategie del club! Ultimissime - Calciomercato Juventus: cosa potrebbe cambiare a gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Lo riporta juventusnews24.com
Juve, Pavan: 'Rivedere Platini alla Continassa apre scenari per il futuro' - Il giornalista ha aggiunto: 'Una carica da presidente o anche un incarico meno instituzionale sarebbe perfetto per Platini' ... Secondo it.blastingnews.com
Pagina 2 | L’ex Next Gen, la rivelazione della Serie A e il nome estero: la Juve si rifà il look - Lavori in corso per sistemare la difesa bianconera: sulle due idee ‘green’ c’è da battere la concorrenza dell’Inter ... tuttosport.com scrive
Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti - Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale assente per influenza contro il Bodo Arrivano segnali incoraggianti dalla Contina ... Secondo calcionews24.com
Juve, subito cambia tutto per Spalletti: 4 mesi di stop - Nemmeno il tempo di prendere stanza alla Continassa, che il tecnico toscano deve subito fare i conti con una tegola: la situazione È tutto pronto, a Torino, per accogliere il terzo allenatore della ... Secondo diregiovani.it