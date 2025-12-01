Conte sicuro | Questo è l’obiettivo del Napoli poi le parole sulla settimana sabbatica

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2024 – 2025, al Gran Galà del Calcio che si sta tenendo questa sera. Nel corso del suo intervento, il tecnico azzurro ha sottolineato la grandezza dell’impresa compiuta nella scorsa stagione dalla sua squadra, senza disdegnare un’occhiata alle sfide future. Antonio Conte premiato come miglior allenatore al Gran Gala del Calcio – ansa – spazionapoli.it Le parole di Antonio Conte al Gran Galà del Calcio. Queste le parole di Antonio Conte: “Abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, i ragazzi sono stati straordinari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

