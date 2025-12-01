Conte sbanca l’Olimpico | capolavoro tattico e blitz di Neres Il Napoli aggancia il Milan in vetta

Il Verdetto: Napoli in vetta. Il Napoli vince il Derby del Sud battendo la Roma 1-0 all’Olimpico. Decide un gol lampo di David Neres al 37?. Grazie a questo successo, Antonio Conte completa la rimonta e aggancia il Milan al primo posto in classifica (28 punti). Prestazione tatticamente perfetta degli azzurri, che hanno concesso un’unica occasione a Baldanzi solo nel recupero. David Neres gol Roma Napoli esultanza classifica Serie A La trappola di Conte funziona: Roma ingabbiata. Doveva essere la partita della verità, è diventata la partita della consacrazione. Il Napoli sbanca l’Olimpico non con la fortuna, ma con la strategia. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte sbanca l’Olimpico: capolavoro tattico e blitz di Neres. Il Napoli aggancia il Milan in vetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Enzo Maresca sulle orme di Antonio Conte? Il Chelsea sbanca Burnley e si porta a -3 dall’Arsenal, ma i Blues possono davvero rivincere una Premier League che manca dal 2016-17? - facebook.com Vai su Facebook

Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via ... - Tutti rispondono no, il Napoli non ha questo timore, ma sono tanti i sospetti dopo le durissime parole dell’allenatore che vanno molto oltre la sconfitta di Bologna ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cassano: "Sono convinto che Conte anche quest'anno farà l'ennesimo capolavoro" - 0 contro il Genoa, ha rimontato nel secondo tempo con Anguissa e Hojlund imponendosi per 2- Segnala tuttomercatoweb.com