Conte | Napoli vittoria di personalità Il gruppo sta reagendo alle difficoltà

Dopo la vittoria sul campo della Roma, Antonio Conte analizza un successo arrivato in

Antonio Conte ha scelto l'undici titolare per Roma-Napoli ? Lang e Neres alle spalle di Hojlund. Confermato il modulo Scelte giuste #RomaNapoli #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Careca: "Roma-Napoli da scudetto. Conte e Gasp top. Quando torno? Per il 5° titolo, verso aprile..." Vai su X

De Laurentiis esalta Conte e il Napoli: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!" - Napoli, è arrivato il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis, che ha elogiato la sua squadra e il suo allenatore Antonio ... Lo riporta tuttojuve.com

DAZN - Napoli, Conte: "Partita di personalità contro la Roma, nelle difficoltà la squadra ha risposto bene, adesso dobbiamo andare avanti uniti e compatti" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro la Roma. Da napolimagazine.com

Roma-Napoli, Conte dopo 11 anni torna a vincere all'Olimpico contro i giallorossi - Il Napoli centra la vittoria numero 50 contro la Roma in 157 gare disputate in serie A. Secondo msn.com