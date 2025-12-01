Conte | Momento da elmetto ma il Napoli dimostra voglia Vogliamo provare a difendere lo scudetto

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il gruppo sta dimostrando voglia, entusiasmo e determinazione. Questo non lo dobbiamo perdere perché lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di incredibile vincendo lo scudetto. Ora vogliamo provare a difenderlo”. Lo ha detto Antonio Conte, tecnico del Napoli, a Dazn, dopo la vittoria in casa della Roma. “ Sono contento per i ragazzi, è un momento da elmetto – ha aggiunto parlando dei tanti infortuni -. Mantenerci su questi standard è qualcosa di incredibile e dobbiamo sapere che per un bel po’ dovremo fare necessità virtù”. E poi ancora: “ Viviamo un momento di grande indisponibilità e non è che sono preoccupato, ma spero che ai calciatori che ci sono ora non gli accada nulla sennò andremmo ancora di più in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Conte: "Momento da elmetto, ma il Napoli dimostra voglia. Vogliamo provare a difendere lo scudetto"

