Conte | Momento da elmetto ma il Napoli dimostra voglia Vogliamo provare a difendere lo scudetto
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il gruppo sta dimostrando voglia, entusiasmo e determinazione. Questo non lo dobbiamo perdere perché lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di incredibile vincendo lo scudetto. Ora vogliamo provare a difenderlo”. Lo ha detto Antonio Conte, tecnico del Napoli, a Dazn, dopo la vittoria in casa della Roma. “ Sono contento per i ragazzi, è un momento da elmetto – ha aggiunto parlando dei tanti infortuni -. Mantenerci su questi standard è qualcosa di incredibile e dobbiamo sapere che per un bel po’ dovremo fare necessità virtù”. E poi ancora: “ Viviamo un momento di grande indisponibilità e non è che sono preoccupato, ma spero che ai calciatori che ci sono ora non gli accada nulla sennò andremmo ancora di più in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Gigi D’Alessio analizza il momento del #Napoli: tanta fiducia in Antonio #Conte - facebook.com Vai su Facebook
L'analisi di #Conte sul momento di difficoltà del #Napoli dal punto di vista degli #infortuni 1/3 Vai su X
Pagina 2 | Conte esalta la truppa Napoli: "Elmetto in campo, abbiamo mandato un messaggio" - In conferenza stampa Conte aggiunge: "La spiegazione è semplice, tutti ci siamo resi conti delle difficoltà a livello di indisponibilità dei calciatori. Si legge su tuttosport.com
Conte 'momento da elmetto, ma il Napoli dimostra voglia' - Questo non lo dobbiamo perdere perché lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di incredibile vincendo lo scudetto. ansa.it scrive
Conte esalta la truppa Napoli: "Elmetto in campo, abbiamo mandato un messaggio" - Sul gruppo aggiunge: " Venire a Roma e farlo con autorità e personalità non era semplice. Riporta tuttosport.com