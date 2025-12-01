Conte | La settimana di pausa che ho preso in Inghilterra è usuale e lo rifarò
Dopo la vittoria contro la Roma, che vale il primato in classifica per il Napoli, l’allenatore, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Conte a Dazn. Alla prossima sosta puoi stare una settimana a casa e nessuno dirà niente « In Inghilterra è una cosa usuale, al Chelsea e al Tottenham me la davano. Visto che ci sono quattro mesi in cui giochiamo sempre era un accordo col club e lo farò sempre, come facevo in Inghilterra, perché la pressione è tanta. Ho bisogno di una boccata d’ossigeno per me e per chi rimane a Castel Volturno» Cosa ha fatto la differenza? « Venire a Roma e farlo con autorità come abbiamo fatto noi, difendendo correndo in avanti, non era semplice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
