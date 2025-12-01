Conte ha imposto al Napoli un esame di coscienza collettivo e si è rivista la ferocia scudetto Gazzetta

Conte ha imposto al Napoli un esame di coscienza collettivo e i risultati si sono visti (Gazzetta) I giorni di pausa di Antonio Conte durante ila sosta della Nazionale continuano a far discutere e scrivere, ora in positivo. Ecco la Gazzetta dello Sport con Luigi Garlando: Prima è tornato a casa Antonio Conte, a Torino, poi è tornato a casa il Napoli, in testa alla classifica. Le due cose non sono scollegate. L'esame di coscienza collettivo, imposto dal tecnico leccese con il suo personalissimo Aventino, durante la sosta, ha prodotto una sgasata etica, prima che tecnica e due vittorie perentorie contro squadre di rango (Atalanta, Roma) che hanno riportato in vetta i campioni d'Italia, al fianco del Milan, oltre l'Inter e i giallorossi.

Sicurezza. Montaruli (FdI): Conte ha memoria corta. Con via libera a decreti Cartabia ha imposto denuncia per punire furto

Conte ha imposto al Napoli un esame di coscienza collettivo e si è rivista la ferocia scudetto (Gazzetta) - L'Aventino di Conte ha riportato il Napoli dello scudetto: Riecco le motivazioni feroci e l'ossessione difensiva (quinto clean-

Conte avverte tutte le rivali: «Il Napoli non era morto. Le partite si possono vincere o meno ma sappiamo che…». Le parole del tecnico - Conte esalta il Napoli dopo il successo europeo col Qarabag: la squadra non era morta ma l'emergenza in panchina è totale, servono soluzioni Il Napoli risponde presente in Champions League, superando ...

La pausa di riflessione di Conte ha fatto bene al Napoli, nell'Inter di Chivu stanno cambiando le gerarchie - Gli azzurri, riemersi dalle macerie di Eindhoven e Bologna e dalla perdita di De Bruyne e Anguissa, sono una squadra totalmente nuova.