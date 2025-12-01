Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma in Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. A DAZN dopo la vittoria del suo Napoli contro la Roma, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. PAUSA – «In Inghilterra la pausa è una cosa usuale, al Chelsea non la chiedevo ma me la davano di diritto e d’ora in avanti la farò sempre anche perché ho uno staff molto bravo. Dare una boccata d’ossigeno a me e alla mia famiglia, ma anche a chi rimane a Castel Volturno, è una cosa positiva». COSA STA FACENDO LA DIFFERENZA – «Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte dopo Roma Napoli: «È un momento da elmetto, dobbiamo andare avanti uniti superando le difficoltà. Mandato un messaggio a noi»