Conte avvisa tutti dopo Roma-Napoli | segnale chiaro alla squadra

Il Napoli vince ancora. Con l’importante successo di misura sulla Roma di Gian Piero Gasperini, i partenopei raggiungono il Milan in vetta alla classifica della Serie A, ottenendo la terza vittoria consecutiva. Nel post-partita ha parlato del match e del momento positivo Antonio Conte. Le sue parole ai microfoni di DAZN. Conte nel post-partita: “Momento di difficoltà, tutti devono sacrificarsi”. Antonio Conte è intervenuto dopo la partita vinta contro la Roma ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla pausa durante la sosta. “La pausa durante la sosta? In Premier è una cosa normale, l’ho fatto sia al Chelsea sia al Tottenham, non dovevo nemmeno chiederla. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte avvisa tutti dopo Roma-Napoli: segnale chiaro alla squadra

