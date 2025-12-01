Consoli e cucine la diplomazia gastronomica in un libro Presentazione al Circolo dell’Unione

Giovedì 11 dicembre alle 17,30 al Circolo Nazionale dell’Unione, in via San Carlo, si terrà la presentazione del volume “Consoli e Cucine – La Diplomazia Gastronomica”, un’iniziativa del Corpo Consolare di Napoli dedicata al legame tra gastronomia e relazioni internazionali. Saluti istituzionali. L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di: Mariano Bruno, segretario generale del Corpo Consolare di Napoli; Elio Pacifico, decano del Corpo Consolare di Napoli; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Michele Di Bari, prefetto di Napoli; rap presentanti del Governo Panel di relatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it