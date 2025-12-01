Conosce ragazzine minorenni in chat poi le incontra per farci sesso | 41enne finisce a processo per pedofilia

ANCONA – Avrebbe approfittato dei social per avvicinare ragazzine minorenni, conquistarle con qualche complimento e poi raggiungerle in auto nelle loro città per incontrarle e avere rapporti sessuali con loro. Un 41enne della provincia di Cremona andrà a processo al tribunale di Ancona per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

