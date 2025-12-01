Coniugi trovati morti in casa a Firenze l' ipotesi è che l' antiquario abbia ucciso la moglie

Un omicidio-suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la donna a coltellate per poi togliersi la vita con la stessa arma: è questa una possibile ricostruzione al momento ipotizzata per la morte di Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, lui antiquario, lei dipendente comunale in pensione, trovati morti dal figlio ieri pomeriggio nella loro casa di via Giampaolo Orsini a. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coniugi trovati morti in casa a Firenze, l'ipotesi è che l'antiquario abbia ucciso la moglie

