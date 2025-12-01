Coniugi trovati morti in casa a Firenze | ipotesi omicidio-suicidio

La pista privilegiata è quella dell’ omicidio-suicidio. A valle dei primi accertamenti svolti dalla Scientifica e dal medico legale, sembra prendere forma la dinamica della doppia morte violenta causata con ferite da taglio ad una coppia di coniugi di Firenze, trovati cadaveri dal figlio nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Gianna Di Nardo, 68 anni, sarebbe stata accoltellata dal marito, l’antiquario 74enne Franco Giorgi, che si sarebbe poi ucciso. Questa, a valle dei primi accertamenti, la convinzione di chi indaga anche se si valutano ancora altre piste, legate a un intervento di terze persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

